Tchad : l’artiste Kalkal Imouran est décédé

Nous venons d’apprendre par un proche que l’artiste rappeur Kalkal Imouran vient de rendre son dernier souffle.



Une triste nouvelle pour la musique et l’enseignement tchadien puisqu’au-delà de son art, Kalkal Gédéon est un enseignant de physique chimie et étudiant en thèse pour le doctorat. Ses proches s’abstiennent pour l’instant sur les causes de son décès.



Il faut rappeler que l’artiste a été victime d’un accident de la route le 18 juillet dernier sur l’axe Maroua-Kousseri. Il avait posté le message suivant sur son compte Facebook : « Accident terrible sur l’axe Maroua-Kousseri. La voiture a fait un tonneau mais Dieu merci nous sommes sortis avec quelques blessures ».