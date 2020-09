Tchad : l’armée neutralise 15 terroristes au Lac

Deux accrochages entre l’armée tchadienne et des éléments terroristes de Boko Haram ont eu lieu le 24 septembre 2020, à 11 heures et 12 h 40 minutes dans le Lac Tchad. L’annonce a été faite par le ministère de la communication ce samedi 26 septembre.

C’est respectivement à Barkalam près de la frontière nigériane et à Bilabrim non loin de la frontière nigérienne que les attaques ont eu lieu. Dans la première localité, l’armée a enregistré un blessé, neutralisé 15 terroristes, détruits 3 hors-bords, et a récupéré plusieurs armes individuelles. 12 civiles dont 3 femmes, 2 filles et 7 enfants ont été libérés.

Selon l’annonce du ministère de la communication, les enfants seront officiellement remis au Ministère en charge de la Femme et de la Petite enfance pour leur réinsertion.