Tchad : l’application “Afehaney” pour un accès rapide aux médicaments et aux médecins

Afehaney, “ma santé” en arabe local, est une startup qui lie les nouvelles technologies et la santé. Il s’agit d’une application mobile qui facilite la livraison de médicament.

L’application “Afehaney” est développée Noubadoum Kossmalla et Ngrabe Ndôh Leggar Christ Roi, deux jeunes startuppers, encore étudiants en médecine. « Notre solution est une application mobile et web. Elle est un service de livraison de médicament. Il s’agit d’inclure le numérique grâce à notre application pour faciliter l’accès aux médicaments et aux personnels médicales qualifiés (médecins spécialistes) », explique Noubadoum Kossmalla.

Mode de fonctionnement

L’application ‘’Afehaney’’ dispose trois fonctionnalités. La première est la recherche de médicaments. Par une recherche, les pharmacies qui disposent les médicaments recherchés s’affichent. Le malade peut ainsi choisir de se rendre dans la plus proche pharmacie pour se procurer ses médicaments ou de se faire livrer son médicament.

Ensuite la fonctionnalité Pharmacie de garde qui permet de vérifier les pharmacies accessibles aux heures tardives en urgence.

La troisième et dernière fonctionnalité est la recherche de médecin. Cette fonctionnalité est en cours de développement. L’équipe affirme qu’elle travaille actuellement avec les médecins spécialistes sur le planning de leurs consultations dans les différentes structures sanitaires de la place pour le rendre disponible dans l’application bientôt.

A travers l’application “Afehaney’’, ces jeunes comptent digitaliser le domaine de la médecine et de la pharmacie afin de faciliter aux patients l’accès aux médicaments et au personnel médical spécialisé.

« Via l’application mobile et web nous accroissons la visibilité de nos clients qui sont les pharmacies et des médecins spécialistes facilitant à nos utilisateurs de gagner en temps pour accéder aux informations sur la disponibilité des médicaments de leurs ordonnances avec la possibilité de commander et de se faire livrer et ou de prendre un rendez-vous médical spécialisé », souligne Noubadoum Kossmalla.

L’équipe “Afehanay” déplore cependant le fait que le niveau intellectuel de certaines couches de la population ne leur permette pas de profiter des fonctionnalités de l’application. L’équipe déplore aussi les coûts d’accès à internet et les charges fiscales qui pèsent lourdement sur son développement.

La startup fondée en 2019 est constituée aujourd’hui d’une équipe de 5 personnes, les deux fondateurs et et trois autres personnes. Pour les usagers qui souhaitent se procurer l’application, ils peuvent le télécharger via ce lien Google play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.afehanay.afehaney&hl=fr) ou directement sur le site de la startup ( http://afehanay.com/)