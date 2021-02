Tchad : lancement de la version digitale du Code général des impôts

Le secrétaire général adjoint et conseil fiscal de proximité de l’association des Conseils fiscaux du Tchad, Borohoul Yossatam, a fait ce 4 février, un point de presse à la Maison des médias, pour présenter la version digitale du Code général des impôts (CGI).

Le Code général des impôts est un ensemble de dispositions des lois de finances d’un pays, relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les droits d’enregistrement, les impôts locaux et les autres impositions directes et indirectes perçues par l’État et les collectivités territoriales.

‘’C’est dire que le Code général des impôts n’est, non seulement un outil de pilotage de l’économie à la disposition de l’Etat pour collecter et redistribuer les ressources mais aussi et surtout, un instrument de régulation de l’activité économique dont chaque acteur, qu’il soit consommateur ou producteur, autorité ou citoyen lambda doit en connaître les b.a-ba’’, indique Borohoul Yossatam, SGA et conseil fiscal de l’Association des Conseils fiscaux du Tchad.

Pour Borohoul Yossatam, le Code général des impôts (CGI) du Tchad en version digitale est compatible aux supports électroniques tels que les téléphones Android, systèmes d’exploitation Windows et IOS pour Mac. Et de poursuivre que l’application est dotée des fonctions intuitives, qui permettent de faire des recherches ; constituer les favoris ; commenter certains articles dans la fonction note et copier-coller les articles pour rédiger son document personnel.

Le Tchad, dispose de son Code général des impôts depuis 1967. Ce code subit des modifications à chaque nouvelle loi de finances pour être à jour par rapport aux nouvelles dispositions fiscales. La version téléchargeable du CGI-Tchad est disponible sur les plateformes suivantes : www.lecfp.net et Google Play.