Tchad : l’AJPDET prône la culture de la paix dans les établissements scolaires

SOCIÉTÉ – Dans le cadre de la campagne pour la paix, l’AJPDET a organisé une séance de sensibilisation à l’intention des élèves du lycée et collège Ibrahim Mahamat Itno ce samedi 21 décembre 2019.

C’est la troisième séance de sensibilisation du genre qu’a organisé l’Action des jeunes pour la paix, le développement et l’émergence du Tchad (AJPDET) ce samedi. Cette fois-ci, c’est le lycée Ibrahim Mahamat Itno qui a eu l’honneur d’abriter la caravane.

Placée sous le thème “Lutte contre la violence en milieu scolaire et en milieu jeune sur la paix et la cohabitation pacifique”, la campagne de l’AJPDET vise à développer en milieu un esprit de camaraderie et de culture de la paix. “Nous sommes venus pour vous dire que l’école est le lieu par excellence pour cultiver la tolérance, l’amour, entretenir la camaraderie“, a enseigné Mahamat El-Mahdi Abdéramane, président national de l’AJPDET aux élèves.

Une vue des élèves du lycée Ibrahim Mahamat Itno lors de la campagne pour la paix de l’AJPDET

Autre volet qu’a abordé le président national de l’AJPDET est l’effort que fait le gouvernement pour l’amélioration des conditions d’études. Pour lui, les actes tels que la contractualisation des enseignants scientifiques, la dotation en bâtiments et tables-bancs sont louables. “Nous vous exhortons à profiter de ce privilège pour vous consacrer à vos études“, invite Mahamat El-Mahdi Abdéramane.

Par ailleurs, le patron de l’AJPDET conseille aux jeunes élèves de faire bon usage des réseaux sociaux qui sont des outils de communication.