Tchad : l’Adetic fait un don en matériels bureautiques et informatiques à la mairie de Pala

NTIC – L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (Adetic) a fait un don de matériels à la mairie de Pala. La cérémonie a été présidée par le Ministre des postes et de l’économie numérique, Idriss Saleh Bachar.

C’est un don composé de matériels informatiques et bureautiques qu’à reçu la mairie du chef-lieu de la province du Mayo-Kebbi Ouest. C’est le ministre des postes et de l’économie numérique, Idriss Saleh Bachar et le directeur de l’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication ( Adetic), Acyl Mahamat Acyl qui ont remis le don ce 06 novembre à la mairie de Pala. C’est une activité en marge de la pose de la première pierre de construction d’un centre multimédia.

Pour le ministre Idriss Saleh Bachar ce geste vient consolider la politique d’inclusion numérique et la modernisation des institutions étatiques.

En recevant ce don, le maire de Pala, Tao Hindabo, a exprimé sa gratitude au président de la République, Idriss Déby Itno.