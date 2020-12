Tchad : l’Adetic et l’Onajes organisent un match amical de football entre des jeunes de Moussoro

L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication (Adetic) et l’Office national d’appui à la jeunesse et aux sports (Onajes) ont organisé, ce 20 décembre, à Moussoro, un match amical. Le jeu a opposé deux équipes de jeunes de Moussoro, dans la province du Barh el Ghazal.

C’est un match très engagé entre les deux formations. Les deux équipes de jeunes se sont affrontées à la place de l’indépendance de Moussoro.

Les jeunes se sont jaugés techniquement et tactiquement. Au final, les deux équipes se sont séparées sur la marque de trois buts partout.

Place donc à la séance de tirs au but. Les deux équipes, vainqueur et vaincue, ont gagné divers lots notamment les tablettes et les équipements sportifs offerts par l’Adetic et l’Onajes.