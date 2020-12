Tchad : l’Adetic crée vingt sites web pour des ministères et autres institutions étatiques

TECHNOLOGIE- le ministère des postes et de l’économie numérique, à travers l’adetic (Agence pour le développement des technologies de l’information et de la communication), a procédé à la remise officielle des sites web des institutions étatiques et des attestations de fin de formation des techniciens et attachés de presse. C’est au cours d’une cérémonie tenue ce mardi 15 décembre à l’hôtel Résidence.



Ils sont une soixantaine de techniciens et attachés de presse venus de ministères et différentes institutions étatiques du Tchad à recevoir une formation sur la gestion des sites web. C’est un atelier organisé par l’Agence pour le développement des technologies de l’information et de la communication (Adetic) sous le haut patronage du ministère de tutelle.



Pour la présidente du comité d’organisation et directrice du domaine, Tombaye Brahim Itno, cette formation a été motivée par différents changements intervenus lors des restructurations du gouvernement avec des fusions et séparations des ministères ainsi que les changements de points focaux qui sont constitués des responsables techniques et attachés de presse.« Nous remarquons la nécessité Impérieuse de créer de nouveaux sites web et/ou de refondre les sites existants pour s’adapter aux changements et aussi de former tous les nouveaux points focaux. C’est pourquoi l’Adetic décide d’avoir une maquette unique pour tous les ministères afin d’harmoniser les sites web gouvernementaux et d’éviter les inconvénients futurs», a-t-elle relevé.



Le directeur général de l’Adetic, Acyl Mahamat Acyl estime que ce site web permettra d’attirer d’éventuels investisseurs et autres partenaires étrangers qui n’ont pour la plupart d’entre eux, que les sites web officiels ou outils similaires pour mesurer véritablement le niveau des activités de ces ministères et institutions.« C’est donc pour répondre à cette nécessité plus qu’urgente que l’Adetic a conçu ces sites web pour une multitude des Ministères et les Grandes Institutions de l’Etat pour leur permettre de communiquer de façon plus dynamique à travers ces sites web », souligne-t-il.



Le directeur général du ministère, représentant le ministre des postes et de l’économie numérique, Younoudjoum Clément a situé l’importance de cet outil pour une institution. « Le site web est ainsi une vitrine virtuelle de l’entreprise ou de l’institution dans la mesure où, bien référencé et bien travaillé, il permet d’être vu par le monde entier.

L’internet est un vaste outil de communication et d’efficacité dans le travail et c’est pourquoi, indépendamment des questions d’image, les administrations doivent en faire le plus grand usage. Aussi les demandes, sans cesse croissantes, formulées par différents services étatiques en vue de leur connexion au réseau de fibre optique ou pour la dotation en équipements informatiques adéquats témoignent-elles d’une prise de conscience de la nécessité d’être en phase avec l’évolution du monde», rappelle-t-il.



Il est à noter que l’Adetic a procédé à la refonte de tous les sites web existants conformément à la nouvelle maquette, à la formation des points focaux en gestion de site web du 02 au 04 décembre 2020, lors de laquelle elle a remis aux points focaux les codes d’accès administrateur aux sites web respectifs.