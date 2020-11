Tchad : l’ADC exaspérée par les coupures intempestives d’électricité

SOCIÉTÉ – L’Association pour la défense des droits des consommateurs (ADC) a tenu une conférence de presse ce 14 novembre au Cefod. Conférence axée sur la question de l’électricité.

Les coupures régulières d’électricité sont décriées par les usagers. Une situation qui ne laisse pas indifférente l’Association de défense des droits des consommateurs (ADC). Tout en déplorant ces coupures d’électricité que subissent les abonnés de la Société nationale d’électricité ( Sne), l’ADC, à travers son secrétaire général Daouda El Hadj Adam fait des recommandations au gouvernement et à ses partenaires techniques et financiers afin d’alléger la souffrance de la population.

“Actualiser le plan d’urgence pour le rendre plus ambitieux afin d’accroitre et d’améliorer l’accès à l’électricité et répondre au besoin sans cesse croissants des citoyens consommateurs et des acteurs économiques, rendre opérationnelle l’autorité de régularisation du secteur de l’électricité, trouver en urgence des solutions de subvention aux groupes de la SNE dont les coûts d’exploitation sont très élevés“, propose Daouda El Hadj Adam.

Mais ce n’est pas tout. Il recommande également de : “Accélérer la réalisation des projets d’interconnexion avec les pays voisins, mobiliser les ressources publiques et privées pour la mise en œuvre accélérée du plan d’urgence actualisé, élaborer et mettre en œuvre des politiques de subventions ciblées pour l’accès à l’énergie électrique en faveur des populations défavorables”.

Aux partenaires technique et financiers, Daouda El Hadj Adam les interpelle à “inscrire dans leurs priorités, le financement des projets d’électrification urbaine et rurale ; accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses politiques et stratégies ambitieuses dans le secteur d’énergie électrique sans lequel il n’y aura pas de développement“. En fin, il invite les consommateurs de s’acquitter régulièrement de leurs consommation, d’éviter les branchements illicites et frauduleux et de consommer rationnellement l’énergie électrique.