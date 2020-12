Tchad : l’activiste Kemba Didah est déclaré non coupable

Le coordonnateur du mouvement citoyen Le Temps, Kemba Didah et ses deux coaccusés ont été déclarés non coupables. Le verdict est tombé ce vendredi 11 décembre au Tribunal de grande instance de N’Djamena.

Les trois hommes, Kemba Didah, Bessané Eloge et Saleh Mamadou étaient arrêtés le 27 novembre dernier dans les locaux de la radio Fm Liberté. Ils étaient inculpés dans un premier temps de troubles à l’ordre public suite à la violation des arrêtés 006 et 035 portant interdiction de ressemblement de plus de 50 personnes pendant la covid19 et interdiction du forum citoyen. Ensuite, le procureur a requalifié les faits en contravention policière pour Kemba et a requis une peine de 15 jours de prison ferme et une amende de 25. 000 francs CFA. Pour les deux autres, il a demandé la relaxe pour “doute”.