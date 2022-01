Tchad : « la troisième édition du festival Dary a été une réussite », Abakar Rozzi Teguil

Par un point de presse qu’il a animé ce vendredi 14 janvier, le président du Comité d’organisation du festival Dary, Abakar Rozzi Teguil a dressé le bilan de la troisième édition du festival.

« Comme vous avez pu le constater, la 3ème édition du Festival Dary, a été une fois de plus une belle réussite » a déclaré le président du Comité d’organisation, Abakar Rozzi Teguil. Selon lui, les deux précédentes éditions ont connu un grand succès avec 300 000 visiteurs. « Cette année le succès est retentissant, nous avons eu en une journée un pic de 37 000 visiteurs » a-t-il ajouté.

En terme de tableau, le festival a compté plus de 130 exposants, 15 sponsors et entreprises, 30 restaurateurs, 25 artisans et 30 autres commerçants. « Après plus d’un an de vie culturelle et artistique au ralenti, le Festival Dary a démontré que la culture est un élément précieux de notre société » a affirmé Abakar Rozzi Teguil. Il faut souligner que l’édition 2020 n’a pas eu lieu à cause du risque de propagation de la Covid-19.

La troisième édition a regroupé 22 provinces du pays et la ville de N’Djaména. Les activités innovantes sont entre autres: le pavillon en hommage au Maréchal feu Idriss Deby Itno, les espaces de jeux virtuels, les tours de dromadaire, la soirée spéciale des forces armées tchadiennes, la présence de la coordination de riposte contre la Covid-19…

En conclusion, le président du Comité d’organisation, a souligné qu’aucun incident majeur n’a été enregistré durant les festivités. En réitérant ses remerciements à la presse, aux services de sécurité, aux sponsors, aux hommes de bonne volonté, il a donné un rendez-vous pour la quatrième édition du festival Dary.

Il faut rappeler que le festival Dary s’est déroulé du 27 décembre 2021 au 10 janvier passé.