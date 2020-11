Tchad : la quatrième édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat sera célébrée du 16 au 22 novembre

De nombreux jeunes seront réunis pour discuter de la question de l’entrepreneuriat au Tchad du 16 au 22 novembre. C’est dans le cadre de la quatrième édition de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat célébrée chaque année. L’annonce a été faite, ce 12 novembre, par le Réseau des jeunes pour le développement et le leadership au Tchad.

“L’entrepreneuriat,une solution idoine pour l’insertion socioprofessionnelle et gage de l’innovation”. C’est sous ce thème que la journée mondiale de l’entrepreneuriat sera célébrée au Tchad. Une rencontre qui réunira de nombreuses personnes autour d’un objectif commun : la communion et connexion de millions de personnes passionnées par l’entrepreneuriat afin de libérer leurs idées d’entreprises et de les transformer.

Au programme de cette semaine, il y a plusieurs activités :

-Caravane de l’entrepreneuriat ;

-Formation entreprendre à zéro franc;

-Talents des génies ;

-Parlement des ODD;

-Forum startups et investissement ;

-Digit’elle ;

-Nuit des entrepreneurs.

Pour impacter la population tchadienne dans l’optique de partage d’idées et d’assurer un emploi à tous, les activités de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat seront réparties en des étapes.

Du 17 au 21 novembre, une caravane de vulgarisation de l’entrepreneuriat et du leadership sera menée dans les milieux universitaires et scolaires. Elle sera axée autour des thématiques liées à la question afin de renforcer les capacités des jeunes passionnés par l’entrepreneuriat.

Du 17 au 19 novembre, des jeunes et femmes seront formés sur entreprendre à partir de zéro. Cette formation consistera à renforcer la capacité de ces derniers afin de susciter en eux l’esprit d’entreprise. La formation se passera à l’hôtel Radisson Blu.

Au même endroit, du 17 au 18 novembre se déroulera le Forum Startups et investissements. Un rendez-vous de deux jours qui sera axé sur la promotion, la mise en réseau, l’amélioration de l’accès au financement et la recherche d’opportunités d’investissement dans les startups tchadiennes.

Le 18 novembre, se tiendra les talents des génies. Une initiative qui offre un espace de formation, d’expression, d’innovation afin de promouvoir et récompenser les talents lors d’une compétition. Les meilleurs verront leurs activités formalisées.

Le parlement des ODD quant à lui est une compétition qui se déroulera le 19 novembre sous forme de pitch. Les candidats seront soumis à des thèmes liés aux ODD. Elle regroupera à la fois l’art oratoire et celui de défendre ses idées de manière structurée.

Une partie de ces activités sera dédiée aux filles et femmes. C’est le Digit’elle. Une activité programmée pour le 20 du mois. L’objectif est de promouvoir l’innovation numérique et jouir de l’intelligence artificielle de l’industrie digitale.

La dernière activité de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat est nommée “la nuit des entrepreneurs”, prévue pour ce 21 novembre. Une soirée dédiée à la célébration des entrepreneurs. Elle vise à accroître la visibilité sur les startups montantes et leurs offrir la possibilité de parrainage et de financement.