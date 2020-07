Tchad : la STE améliore l’approvisionnement en eau potable à Fada

Après la province du Guéra, la délégation de la Société tchadienne des eaux (STE), conduite par sa directrice générale, Koubra hisseine Itno, a séjourné le vendredi 24 juillet 2020 dans la province de l’Ennedi ouest, à Fada. Sous une forte canicule et un vent poussiéreux plusieurs travaux ont été effectués par les techniciens notamment le renforcement et l’extension de capacité du système d’alimentation en eau potable .

L’équipe de la mission a mis en service deux nouveaux forages existants. Deux autres ont été construits après une étude géophysique. La seule société nationale habilitée à fournir de l’eau à la population tchadienne a réalisé un réseau de distribution complémentaire d’environ 7Km. Il faut aussi y ajouter la réfection du château d’eau de Fada, appelée la ville des merveilles par ses habitants.

Le secrétaire général de l’Ennedi ouest, représentant le gouverneur, a souligné que sa province fait face à une population qui croit de jour en jour. Ce qui la soumet à un besoin croissant des services sociaux de base en général dont les besoins en eau potable occupent une place importante. Il a remercié le gouvernement à travers la STE d’avoir entrepris des vastes programmes d’approvisionnement en eau potable au profit de la population de l’Ennedi ouest.

La directrice générale de la STE, Koubra Hisseine Itno, a révélé que cet événement est majeur pour la ville de Fada car au terme des travaux lancés par sa société, le taux d’accès à l’eau potable du robinet, estimé actuellement à 22% sera porté à 60%.

L’équipement de la station provinciale, la mise en service de 2 forages existants, la réalisation, l’équipement de la centrale par des véhicules de liaison et autres sont les travaux en cours d’exécution sur le terrain. Aussi la mise à disposition d’accessoires d’entretien pour assurer un fonctionnement régulier des installations, n’a pas été omise.

La Société tchadienne des eaux, présente à Fada depuis janvier 2018, est désormais votre société et mettra tout en œuvre pour assurer une fourniture d’eau potable aussi permanente que possible. En retour chaque consommateur doit accomplir son devoir de règlement de ses factures de consommation à termes échus (après la période de gratuité). C’est la seule manière que nous permettrons à notre société de fonctionner et de nous servir normalement.

Mme Koubra hisseine Itno, directrice générale de la STE