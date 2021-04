Tchad: “la situation dans le Tibesti est sous contrôle”, rassure le porte-parole du Gouvernement

Après le porte-parole de l’armée, c’est le tour du ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement de rendre public un communiqué pour alerter la population de la pénétration de plusieurs véhicules lourdement armés sur le territoire tchadien mais en même temps rassurer la population que la situation est sous contrôle.



Dans ce communiqué de quatre paragraphes, le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, l’Ambassadeur Chérif Mahamat Zen a indiqué que ces personnes lourdement armées ont fait incursion dans le pays pour attaquer, le dimanche 11 avril, à 18 heures le poste frontalier de douane de Zouarké.



Le communiqué précise que, depuis ce matin du 12 avril, ces individus sont fixés et traités par l’aviation de l’armée de l’air tchadienne. Ils sont en “débandade et pourchassés par les vaillantes forces de défense et de sécurité”.



Tout en condamnant cette tentative visant à “déstabiliser le Tchad”, le Gouvernement rassure l’opinion publique nationale et internationale, que “la situation est entièrement sous contrôle” et demande à la population de continuer à vaquer normalement à ses occupations.



A savoir, ces colonnes des véhicules lourdement armés vient de la Libye, selon le communiqué du ministre de la Communication.