Tchad : la série TECNO CAMON 15 déjà disponible

MESSAGE – Le 15 Mai 2020, l’entreprise TECNO Mobile Tchad via l’ensemble de ses réseaux sociaux, a organisé le lancement officiel de sa nouvelle série de la gamme CAMON à savoir CAMON 15.

Camon 15 vient avec 4 modèles à savoir : Camon 15 air, Camon 15, Camon 15 pro et Camon 15 premier. Seulement 3 sont disponibles au Tchad notamment Camon 15 air, Camon 15 et Camon 15 premier.

Le directeur général de Techno Mobile, M. Stephen Ha, parlant du parcours de TECNO, a déclaré : « nous avons fait du chemin et nous sommes fiers de nos réalisations jusqu’à présent ». Il est à noter que TECNO Mobile a été fondée en 2006 en Chine. En 2011 elle devient n°1 des téléphones à double SIM en Afrique et en 2017, n°1 des Smartphones sur les marchés Africains.

Mme Tracy Xue, Directrice des produits Internationaux chez TECNO, a fait une présentation générale du nouveau modèle aux caractéristiques les plus impressionnantes :

Son design`

Inspiré de la beauté fascinante d’une poussière d’étoiles tombant dans la nuit, le design captivant de la série CAMON 15 est fait de couleurs et de lignes texturées exquises qui les ornent. « Nos chercheurs l’ont conçu pour vous offrir l’un des plus hauts de gamme possibles à la mode, c’est la raison pour laquelle tenir CAMON 15 est comme tenir une vaste nuit étoilée entre vos mains ».

Son écran

Il vous offre une expérience visuelle plus large et plus colorée. Il convient de noter que cette fois TECNO a abandonné les traditionnels écrans dont la caméra utilisait un espace sur l’écran, pour vous offrir un écran plein et une caméra pop-up intégrée de 32Mp pour sublimer vos selfies.

Ses Caméras

En tant qu’appareil photo de haute qualité, « nous avons adopté le capteur Sony de 64 MP pour la première fois et utilisé la technologie 4 en 1 afin d’améliorer la zone photosensible, la luminosité et la clarté des prises de vues nocturnes».

Parlant du CAMON 15, il est à noter que ses caméras ont été conçues pour différentes scènes de photographie avec un appareil photo principal équipé du SONY IMX686 capable de générer des photos plus claires de jour comme de nuit, et de capturer le plus petit élément de la scène de photographie sans toutefois changer le moindre détail.

TECNO a développé une technologie sombre TAIVOS™ (Tecno Artificial Intelligence Vision Optimization Solution) éventuellement pour prendre des photos dans un temps assez court et dans des conditions ultra-sombres d’ailleurs, c’est ce qui fait sa particularité.

En ce qui concerne les autres caractéristiques , il est important de différencier celles de CAMON 15 et de CAMON 15 Premier déjà disponible au Tchad.

CAMON 15 :

4 Caméras arrières IA 48MP et d’une Caméra frontale IA 16MP pour de somptuex selfies ; des capacités ROM et RAM de 64Go + 4 Go ; une battérie puissante de 5000mAh ; un écran Dot in Display FHD 6,6” ; un système Android 10.

CAMON 15 Premier (le flagship) de cette série :

Une quadruple caméra IA 64MP et d’une caméra Selfie Pop-Up IA 32MP ; côté mémoires ROM et RAM on parle de 128Go + 6Go. Il dispose d’une battérie de 4000 mAh ; d’un plein écran parfait de 6,6 pouces ; d’une reconnaissance faciale et de l’ Android 10.

Avec tous ces éléments clé pour servir d’arguments de vente on peut se le permettre de conclure en disant que la série TECNO CAMON 15 grâce à l’union avec SONY, est l’actuel maître de la photographie!

Restez connectés.

NB : Pour vous en procurer, commandez en ligne sur la page Facebook : @TECNOMobileChad ou rendez-vous dans les boutiques TECNO Mobile.