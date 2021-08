Tchad: la représentante de l’UNICEF achève sa mission et dresse son bilan

Un café de presse est organisé par l’UNICEF-Tchad, ce mercredi, 4 août 2021, dans un hôtel de N’Djaména, pour célébrer la fin de mission de Viviane Steirteghem, au Tchad. C’est en présence du rapporteur général de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA), Laoro Gondjé et des responsables de la Maison des médias au Tchad.



C’est en octobre 2018 que Dr Viviane Steirteghem, a pris fonction au Tchad, comme représentante de l’UNICEF. En juillet 2021, elle a fait exactement deux ans et dix mois et achève ainsi sa mission au pays de Toumai, dans un contexte particulièrement difficile, marqué par la Covid-19.

Durant toute sa mission, “Dr Viviane Steirteghem a mis la communication au centre de ses actions en faveur des enfants démunis”, selon le Secrétaire général de la Maison des médias du Tchad, Kodmadjingar Abba André. C’est une mission “accomplie avec beaucoup de cœur” fait savoir, le rapporteur général de la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (HAMA), Laoro Gondjé.



En tant que représentante de l’UNICEFf, Dr Viviane Steirteghem et son équipe, ont fait de nombreuses réalisations en faveur de l’amélioration des conditions de vie des enfants les plus défavorisés. Parmi ces réalisations, il y a :

-Le traitement de plus de 300 000 enfants de moins de cinq ans pour la malnutrition aiguë sévère par an;

-La distribution des manuels scolaires à plus de 3,4 millions d’enfants dans les 11769 écoles primaires du Tchad;

-Le passage du simple au double du taux d’enregistrement des naissances des enfants de moins de cinq ans;

-Un accompagnement du gouvernement dans la réponse rapide à la pandémie de la Covid-19 y compris la vaccination.



“Mon séjour au Tchad a été marqué par des progrès majeurs en faveur des droits des enfants, filles et garçons. Le pays a par exemple enregistré une augmentation de l’offre d’éducation, qui tient compte de l’inclusion”, précise-t-elle, dans un communiqué de presse qui annonce sa fin de mission.

Viviane Steirteghem quitte donc le Tchad avec les remerciements et les reconnaissances des journalistes tchadiens avec lesquels elle a multiplié des partenariats. Mais elle laisse derrière elle “une équipe de l’UNICEF dynamique, compétente, pétrie de savoirs et savoirs-faire, à même de relever les défis de l’ère”, clame le rapporteur de la HAMA.