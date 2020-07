Tchad : la radio Alquoran Alkarim subit les dégâts de la pluie

MEDIA- Suite à la pluie torrentielle enregistrée dans la soirée du jeudi 9 juillet à N’Djamena, la radio Alquoran Alkarim a été dépourvue de son pylône. C’est une antenne d’environ 48 mètres qui a été arrachée et rabattue au sol par cette tornade.

Alquoran Alkarim, la radio religieuse du Conseil supérieur des affaires islamiques (CSAI), ne peut plus émettre suite aux dégâts causés par la pluie. Le directeur de la communication du CSAI, Abbas Abakar Abbas, a souligné que cet incident survient à un moment crucial de la vie de la radio. Elle a été anéantie à un moment où les auditeurs ont plus besoin d’elle pour ses diverses émissions de sensibilisation et d’éducation.

Cette station émettant sur la Fréquence modulée 88.3, est considérée comme une référence pour la communauté musulmane du Tchad. Selon Abbas Abakar Abbas, elle est la plus écoutée pour ses nombreux programmes animés par les imams.

Le directeur de la communication du CSAI lance un appel au chef de l’Etat, Idriss Deby Itno, qui n’a jamais cesser de soutenir les programmes de cette radio. Il exhorte aussi des personnes de bonne volonté à se mobiliser pour aider à remettre la « radio sur les rails de la diffusion de ses émissions».