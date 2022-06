Tchad : la première édition du festival des boissons locales lancée

La première édition du Festival des boissons locales (Fesbol) se tient du 30 juin au 03 juillet 2022 à l’espace Talino Manu à N’djamena. Il s’agit du tout premier festival qui met en valeur les boissons locales.



Le Fesbol se tiendra sur 4 jours, du 30 juin au 03 juillet 2022 à l’espace Talino Manu. Le FESBOL est un cadre de promotion et de valorisation de la production locale . Ce projet est l’initiative de deux femmes entrepreneuses Nerolel Bounade Firmine et Beitoum Koussidi Christelle.

Au delà de l’exposition et la vente des boissons, plusieurs séances de formation et la vente des mets locaux sont prévus. Par ailleurs le Fesbol est une plateforme pour la promotion de l’entreprenariat juvénile et de la valorisation de l’agriculture et de l’élevage qui, selon la présidente du comité d’organisation sont les deux moteurs essentiels de l’économie.



Le Fesbol première édition a pour theme ” boissons locales , sources d’entreprenariat pour la jeunesse tchadienne”. “Ce thème a été choisi pour mettre en avant les potentialités de nos produits locaux et de contribuer de façon significative à la réduction du chômage et à la création des emplois pour les jeunes “, a indiqué la présidente du comité d’organisation Nerolel Bounadé Firmine.



Durant ces 4 jours, il y aura au programme la prestation des artistes locaux pour permettre au public de passer un bon moment, les stands pour la vente de produits locaux, la gastronomie , l’animation libre et un espace de divertissement pour enfant et adulte.



Toguyallah Mboguerienne, stagiaire