Tchad : la Police municipale fait la chasse aux petits commerçants

Ce mardi 18 février n’est pas rose pour les vendeurs et vendeuses de petits articles aux abords des rues de la capitale. La Police municipale leur fait la chasse.

Ce sont des femmes, hommes, jeunes et vieux. Ils proposent des petits articles tels: le carburant, les chaussures, fruits et légumes etc. aux abords des rues.

Ce mardi très tôt, la Police municipale a fait une descente musclée sur les différentes artères de la capitale pour dire non aux emplacements de ces petits commerçants. Elle chasse et ramasse les articles de ces derniers, les mets dans de Pick-up et disparaît;. Laissant ces commerçants dans le désarroi et la peine.

Difficile pour l’instant de savoir les mobiles d’une telle opération.