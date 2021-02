Tchad : la plateforme ”Le Tchad d’abord” organise la première édition du ”Prix du Citoyen de l’année 2020”

C’est lors d’un point de presse ce 26 février à la radio FM Hagui que la plateforme ”Le Tchad d’abord”, a annoncé la première édition du “Prix Citoyen de l’Année 2020” qui sera décerné le 10 mars prochain.



Pour les organisateurs, ce prix vise à encourager les Tchadiens à apporter leurs contributions pour le développement socio-économique du Tchad.

Le “Prix du Citoyen de l’année 2020″ permettra de primer les ”meilleurs” citoyens tchadiens de cette année dans cinq catégories différentes afin de les encourager et d’inciter les autres à emboîter leurs pas. Les catégories retenues sont :

– Artistes et sportifs ;

– Chefs d’entreprise ;

– Associations et ONG ;

– Citoyens ;

– Diaspora.

Un jury sera mis en place pour dresser une short list de nominés par catégorie permettant de designer un lauréat pour chaque catégorie.

Pour le président du comité d’organisation de ce prix, Abdelgader Abderamane Koko, « Cette initiative renforcera l’ancrage de la citoyenneté et de l’amour de la patrie ainsi que le sens du patriotisme au Tchad ».