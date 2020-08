Tchad : la participation des jeunes dans des instances de prise de décision au cœur d’une formation

A l’occasion de la journée mondiale de la jeunesse placée sous le thème : « L’engagement des jeunes pour une action mondiale » célébrée le 12 août, les jeunes de l’association des Nations-Unies du Tchad (UNA-CHAD) en collaboration avec le ministère de la jeunesse et des sports ont organisé une formation à cette occasion ce Samedi 29 août à la Maison nationale de la Femme.

« La participation de la jeunesse dans la prise des décisions », est le thème autour duquel la formation s’est articulée. Un thème qui se révèle important pour les jeunes surtout avec les élections qui se pointent à l’horizon. A cet effet, Mahamat Silim Moustapha président de l’UNA-CHAD dit que son institution a choisi ce thème pour mieux sensibiliser les jeunes en général sur leurs rôles pendant ces périodes. « l’Una-Chad a axé ses activités beaucoup plus sur la sensibilisation des jeunes, femmes et leur participation responsable et significative dans tous les prochains processus électoraux », a éclaircit le président.

La participation des jeunes dans chaque instance de prise de décision est primordiale estime Ouya Bourma Malatou formateur, par ce que les jeunes innovent, ils créent. Cependant, la capacité, la motivation et la possibilité constituent le socle d’une participation aux instances de prise de décision. « Il faut considérer les jeunes comme des partenaires à part entière de la société », recommande le formateur. Il poursuit que « ces jeunes constituent des agents de changement pour la paix et le développement durable donc il faut les associer pendant les processus de prise de décision. », le droit d’être impliqué aux processus de prise de décision est fondamental.

Ce sont plus de 60 jeunes issus de différentes associations à avoir participé à cet atelier.