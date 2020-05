Tchad: la ministre du Commerce reçoit une délégation du collectif entrepreneurial “Ecosystème”

Le collectif des incubateurs et plateformes d’accompagnement des jeunes entrepreneurs, Écosystème, a été reçu ce mercredi par la ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur privé, Mme Achta Djibrine Sy.

Prendre contact et faire un plaidoyer pour la prise en compte des préoccupation des jeunes entrepreneurs dans le cadre du fonds de 30 milliards de CFA en faveur de l’entrepreneuriat jeune au Tchad, tel est l’objectif de la rencontre.

L’ambassadeur de l’entrepreneuriat jeune au Tchad, par ailleurs président du collectif Ecosystème, Adam Ismael Abdramane, était accompagné de Amalkher Djibrine Souleymane, 2ème vice-présidente du collectif et présidente de l’organisation Nirvana pour la promotion de la femme et de la jeunesse africaine. Il a présenté le collectif Écosystème dans son ensemble afin de recueillir les conseils et orientations pour réaliser les objectifs fixés.

Selon Adam Ismael Abdramane, le Collectif entend proposer de meilleures stratégies en tenant compte des réalités quotidiennes des jeunes entrepreneurs. Ceci, pour permettre à tous les jeunes sans discrimination de bénéficier de ce fonds, en accord avec les ministères concernés et autres acteurs impliqués.

La ministre Achta Djibrine Sy a félicité d’abord l’équipe pour l’initiative qui certainement aidera l’entrepreneuriat jeune au Tchad. Elle a présenté à la délégation les différents projets, stratégies et politiques au sein de son département ministériel. Puis, Mme Achat Djibrine Sy à demandé aux jeunes d’Ecosystème de cultiver l’altruisme, l’exemplarité, la détermination et surtout d’être vigilants par rapport à toute division ou récupération à des fins autres que fixer en commun accord.