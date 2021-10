Tchad : la ministre de l’Enseignement supérieur annule le concours de médecine de l’université Roi Fayçal

Le concours d’entrée à la faculté de médecine de l’Université Roi Fayçal est annulé par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Dans une déclaration faite ce 11 octobre, la ministre Lydie Beassemda indique qu’il est organisé dans la “méconnaissance des textes en vigueur et en la matière”.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation vient d’annuler un concours. Il s’agit du concours d’entrée à la faculté de médecine de l’Université Roi Fayçal. Selon la ministre, Lydie Beassemda, “il a été organisé dans une confusion de rôle sciemment entretenue ou par méconnaissance des textes en vigueur et en la matière”.



La ministre en charge de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation déclare que la “Faculté de sciences de santé humaine n’est pas encore opérationnelle”. La création d’une telle faculté requiert des modalités et des conditions en cours d’élaboration par la commission qui travaille à prévenir les contraintes dont souffrent les deux premières facultés existantes, a indiqué la ministre Lydie Beassemda.





Dans le même sens, la patronne de l’enseignement supérieur met en garde les initiateurs du concours qui “s’activent autour des prérogatives et des rôles qui ne sont pas les leurs de mettre fin à cet exercice d’usurpation de sa tutelle”.



Le concours d’entrée à la faculté de médecine de l’Université Roi Fayçal a eu lieu dans l’enceinte de ladite institution, le 9 octobre dernier.