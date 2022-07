Tchad : la mairie centrale baptise six rues de N’Djamena au nom des personnalités qui ont marqué le pays

Le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun a baptisé ce 7 juillet, 6 rues de la capitale dont un boulevard au nom des personnalités qui ont marqué l’histoire du pays.

Six rues de la ville de N’Djamena ont été baptisées par le maire de la ville Ali Haroun. Parmi elles, un boulevard et 5 avenues. Il s’agit de la rue 3632 du quartier klémat dans le 2e arrondissement baptisée au nom de l’ancien président tchadien, Boulevard Lol Mahamat Choua.

La voie de contournement Ouest au quartier Farcha, dans le 1er arrondissement est baptisée avenue Mamari Djimet Ngakinar, ancien vice-président de la République du Tchad. Mamari Djimet Ngakinar a occupé le poste de vice-président après le coup de force de l’armée. Feu Mamari fut désigné par les jeunes du Conseil supérieur militaire (CSM) présidé par le général Félix Malloum après le premier coup d’Etat au Tchad.

Les rues 1 516 et 1716 au quartier Farcha baptisée avenue Général Massoud Dressa. Cela en honneur à l’ex chef d’état-major du Gouvernement d’union nationale de transition (GUNT) en 1986, et chef d’état-major de force armée nationale tchadienne (FAN) en 1989.

La rue 2136 au quartier Ambassadna dans le 3e arrondissement baptisée avenue au nom de la première femme ambassadrice au Tchad, dame Bintou Malloum. Bintou Malloum avait occupée le poste de secrétaire d’État à la Fonction publique et au Travail, puis trois fois ministre des Affaires sociales et de la Famille.

La rue de la Corniche devient avenue et porte désormais le nom du général Routouang Yoma Golom. Cet homme fut militaire et homme politique tchadien, membre du Mouvement patriotique du salut (MPS), le parti au pouvoir. Il a été ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et de l’Administration du territoire puis député à l’Assemblée nationale.

Une autre rue de corniche au quartier sabangali devient avenue et est baptisée au nom de Sultan Kachallah Mahamat

L’objectif est d’immortaliser des personnalités qui se sont démarqués par des actes patriotiques. « Ce sont des personnalités qui ont servi la République du Tchad et qui ne sont plus de ce monde », a expliqué le maire de la ville de N’Djamena, Ali Haroun.

La mairie centrale de N’Djamena a annoncé que ces baptêmes ne s’arrêteront pas là. « Nous allons continuer par baptiser d’autres rues encore puisqu’au total ce sont 34 avenues qui vont être baptisées aux noms des personnalités qui sont mortes. Des hommes, femmes et artistes, tout ce monde aura son nom sans compter dans l’avenir également ».