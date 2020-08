Tchad : “La liberté n’est pas le désordre, le désordre est l’ennemi de la liberté”, Idriss Deby Itno

Lors de la cérémonie de son élévation au titre de Maréchal du Tchad ce 11 août, au palais de la démocratie, le président Idriss Déby Itno a invité les Tchadiens à cultiver la paix.

Devant les élus du peuple, les autorités et tous les invités présents lors de la cérémonie de son élévation au titre honorifique de Maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, a interpellé les Tchadiens à cultiver la paix entre eux. Pour lui, le moment est opportun pour appeler les uns et les autres à faire de la paix une culture qui doit se manifester quotidiennement dans les actes, faits et gestes.

Aussi, le président Idriss Déby Itno a indiqué que tous les comportements de nature à mettre à mal la stabilité, le vivre-ensemble et la cohésion nationale doivent-ils être combattus avec la dernière énergie.

“La liberté n’est pas le désordre, le désordre est l’ennemi de la liberté. La démocratie n’est pas l’anarchie, l’anarchie est l’antithèse de la démocratie”, a précisé le président Déby.

Selon le Maréchal du Tchad, la paix et la liberté sont des biens communs qui profitent à toute la communauté, à la seule condition que chacun respecte toutes les règles de la vie sociétale. Il met en garde les individus dont la première préoccupation n’est ni le Tchad, ni les Tchadiens, mais l’ambition de leur propres chimères.

“Je continuerai à m’ériger contre toutes les formes d’actions susceptibles d’attenter à la paix pour laquelle tant de sacrifices ont été engloutis” a déclaré le président Deby.