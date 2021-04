Tchad : la Hama met en demeure la chaine de télévision Tchad24

Médias- Suite à la publication le 7 et 8 avril 2021 de sondages de l’élection présidentielle, sur sa page, la télévision Tchad24 est mise en demeure par la Haute autorité des médias et de l’audiovisuel (Hama).

Pour justifier sa décision de mettre en demeure la télévision Tchad24, la Hama rappelle aux médias publics et privés, nationaux et internationaux, l’article 15 de la décision No 001/HAMA/SG/ 2021 portant réglementation de la couverture et les débats politiques pendant la période électorale qui dispose : « La diffusion ou la publication des résultats de sondages d’opinion ou d’enquête personnelle sur les candidats est interdite pendant toute la période électorale ».

Pour la Hama, la télévision Tchad24 a violé cette décision en publiant des sondages.

Ainsi, la Hama interpelle la télévision Tchad24 à respecter scrupuleusement les règles juridiques régissant la couverture de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021. L’instance de régulation met en garde la chaîne Tchad24. En cas de récidive ou de violation d’une autre disposition de la décision No 001, d’autres sanctions seront prises, prévient-elle.