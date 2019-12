Tchad : la génération ABCD célèbre la messe de l’entrepreneuriat

ENTREPRENEURIAT – La génération ABCD a ouvert les activités de #Entreprendre2020. C’était le 27 décembre à N’Djamena.

La Generation Any Body Can Dream (ABCD), dans son objectif de promouvoir la culture entrepreneuriale et du leadership éthique au sein de la jeunesse tchadienne, a organisé à travers son incubateur « The Builders » l’Entreprendre 2020.

C’est dans sa mission de promouvoir la culture entrepreneuriale et du leadership éthique au sein de la jeunesse tchadienne que les activités ont été lancées le 27 décembre à N’Djamena.

#Entreprendre2020 est placé sous le thème « Faire du Tchad une Startup Nation pour la Conquête de l ‘ internationale ». Il abordera les thématiques liées à l’économie numérique, la culture de l’entreprenariat, la motivation entre autres.

#Entreprendre 2020 poursuit des objectifs qui sont entre autres : former des jeunes en entrepreneuriat et leadership de façon approfondie et pragmatique. En plus, il permet de promouvoir et accélérer la création d’emploi, d’opportunités et de richesses au Tchad.

Ce projet permettra aussi le financement des entrepreneurs avec un capital de démarrage mais aussi de créer une plateforme d’expression et de réseautage pour les jeunes au travers de l’événement. Et ce réseautage donnera l’occasion aux entrepreneurs de développer une communauté de jeunes ChangeMakers. « Stimuler et pérenniser une culture de l’audace, de la discipline, de la résilience et de la persévérance au sein de la jeunesse tchadienne seront l’objectif tant voulu par le concept », explique Andreas Komato.

Deux jours qui s’annoncent riche en couleurs pour les jeunes entrepreneurs du capital et des provinces.