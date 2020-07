Tchad : la France octroie environ 130 millions FCFA à une jeune ONG

L’ambassadeur de la France au Tchad, Bertrand Cochery, et le président de l’ONG Action humanitaire pour le développement durable (ACHDR) ont signé ce 27 juillet une convention d’environ 130 millions de francs CFA.

Cette convention dont le montant s’élève à environ 130 millions FCFA permettra à l’ONG Action humanitaire pour le développement durable (ACHDR) de poursuivre son travail de réponse aux besoins humanitaires, avec pour cibles prioritaires, les ménages les plus vulnérables.

La convention vise plus précisément à :

– Vulgariser et faire respecter les mesures de prévention contre la Covid-19 par les populations ;

– Accroître les revenus des femmes et des jeunes, à travers l’appui aux initiatives socio-économiques génératrices de revenus ;

– Renforcer les capacités d’action des communautés, pour une résilience accrue des populations.

Au total, ce sont 800 ménages, dont 675 organisés en 45 groupements composés des femmes et des jeunes qui seront prioritairement ciblés par le projet, soit 5 600 personnes. Les bénéficiaires indirects du projet sont estimés au total à plus de 18 600 personnes.