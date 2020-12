Tchad: la foire des start-ups est prévue du 11 au 12 décembre

La première édition de la foire des start-ups se tiendra du 11 au 12 décembre à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena. L’objectif général visé par cette foire est d’accroitre la pénétration du marché par les start-ups tchadiennes à travers leurs expositions aux potentiels clients.

Les défis du sous-développement et du chômage des jeunes constituent une urgence pour le Tchad. Selon les statistiques, le taux de pauvreté est situé à plus de 46% et le taux de chômage des jeunes est passé de 42 à 60% entre 2017 et 2019. Ces chiffres mettent en évidence la précarité des conditions de vie des Tchadiens en général et des diplomés en particulier. Face à cette situation de précarité des jeunes, plusieurs initiatives dont job Booster Chad (Jb-c) sont développées et mises en œuvre dans le but de créer de l’emploi et de la richesse.

Jb-c est une initiative de l’Ong néerlandaise Woord en Daad basée aux Pays-Bas. Elle vise à soutenir le développement économique et industriel du Tchad en facilitant l’accès des jeunes aux opportunités d’emploi et d’auto-emploi en leur proposant des formations, des business coaching et le mentorat, etc. Jb-c est mise en œuvre au Tchad par le biais d’une coordination avec deux organisations-Génération Abcd et Solidarité d’action des jeunes pour le développement durable ( Sajed/Tchad).

Après près de deux ans d’expérience dans l’accompagnement des start-ups , Jb-c et ses partenaires ont relevé la faible visibilité et notoriété de ces start-ups auprès du public et notamment auprès des gros clients et investisseurs. C’est dans l’optique de pallier ces difficultés que cette foire s’inscrit. Plus de 50 exposants sont attendus dans des secteurs tels que l’Agriculture, l’élevage, l’artisanat et les Tic.