Tchad : la Fifa vole à la rescousse de la FTFA

FOOTBALL – La Fédération internationale de football et association (Fifa) a fait, ce mercredi 5 février aux clubs de N’Djamena, un don de 380 ballons.

En effet, la FTFA a remis 380 ballons, ce 5 février 2020 aux différentes équipes et clubs qui composent la ligue 1 et ligue 2 de football de N’Djamena. Ce don fait en présence du président de la FTFA, Mocna Djmounta, est en fait l’œuvre de la Fifa (Fédération internationale de football et association). Et ce, dans l’optique de promouvoir et développer cet art qui fait vibrer toute la planète. Il vient à point nommé, également, soulager les nombreuses difficultés dont sont confrontés les clubs de la ligue provinciale de la capitale. Reste à prier que ce don de solidarité de l’instance la plus haute du foot n’atterrisse pas sur les marchés ou soit confisqué par d’aucuns pour leurs intérêts égoïstes, comme ce fut le cas par le passé et à maintes reprises.

Et même si le football tchadien est gangrené par de multiples tares, un souhait pour des jours meilleurs est de rigueur. Les joueurs locaux ont besoin de ça, voire plus pour se préparer pour des échéances à venir. Déjà, les imminentes reprises du championnat et la préparation des phases finales de la CAN (Coupe d’Afrique des Nations).

BACTAR Frank I.