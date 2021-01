Tchad: La dynamique citoyenne “No limit” offre des matériels à l’école des enfants nomades de Toukra

ÉDUCATION-L’école de fortune créée par Guamaïgué Léonard, pour l’éducation des enfants nomades, a reçu, ce 26 janvier, un don de la dynamique citoyenne”No limit”. La cérémonie a lieu dans la forêt de Toukra, dans le 9e arrondissement de N’Djaména.



Cette école de fortune installée sous les arbres, est l’initiative de Gamaïgué Léonard, un jeune diplômé en sciences de l’éducation, en faveur des enfants nomades de Toukra, qui n’ont pas été scolarisés. En situation d’urgence, il faut le préciser, elle manque quasiment de tout, sauf l’engagement des deux enseignants et la motivation de leurs élèves.

Ce mardi, 26 janvier, les jeunes de la dynamique citoyenne ”No limit” y ont fait une descente, pour encourager et soutenir Léonard et ces derniers.

C’est un don constitué des tableaux, d’un carton de craies, des livres de calcul et de lecture, des nattes, des chaises, des tables, des sacs, des masques et des kits de lavage des mains, qui leur a été remis. Cela, pour favoriser le bon déroulement des activités d’enseignement et d’apprentissage. Pour Dinguest Zenab Orti, un des membres fondateurs de cette dynamique citoyenne, “c’est une très grande fierté de venir épauler ces bénévoles du savoir”.

Tout en remerciant ”No limit”, Guamaïgué Léonard, déclare qu’il y a toujours des besoins. Mais “déjà ce don répondra en partie à certains soucis”, se réjouit-il. Avec, désormais quatre tableaux et plusieurs livres, le grand défi de Léonard et ses élèves est désormais celui d’avoir des tentes qui leur serviront de salle de classe. Ce qui permettra aux élèves de mieux se concentrer pour suivre les cours.