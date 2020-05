Tchad : la douane ré-autorise l’exportation de la gomme arabique et du sésame en attendant un arrêté conjoint des ministères des finances et du commerce

Dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction de tchadinfos.com, la direction générale des services des douanes et droits indirects informe que l’exportation de la gomme arabique et sésame est autorisée sur toute l’étendue du territoire en attendant qu’un arrêté conjoint soit pris par le ministre des finances et celui du commerces.

Camions de marchandises bloqués aux frontières

Depuis plusieurs semaines les produits, tel que la Gomme arabique, le sésame et autres ne sont pas exportés. Plusieurs chargements de tourteaux et autres cargaisons sont bloqués aux frontières. Les douaniers affirment qu’ils ont reçu l’ordre de leur hiérarchie de ne laisser sortir aucune marchandise.

Selon le communiqué, les exportateurs doivent se conformer à la règlementation communautaire en vigueur (règlementation N°02/18 /CE /CEMAC/du 21/12/2018).

Camions de marchandises à l’arrêt

“Le but de tout ceci n’est ni de pénaliser les opérateurs économiques, encore moins leurs partenaires extérieurs, mais plutôt de faire respecter les procédures en vigueur afin de permettre à notre pays de tirer le meilleur profit de nos exportations et d’établir un balance commerciale fiable. Ceci est une des missions les plus essentielles de la douane” conclut le communiqué.