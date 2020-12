Tchad : La découverte des startups tchadiennes au cœur d’une foire d’exposition

La Startup Tchad découverte est une foire d’exposition des startups tchadiennes organisée du 11 au 12 décembre dans un Hôtel de la place grâce au programme Job Booster.



Cette initiative vise à contribuer au développement économique et industriel du Tchad à travers la facilitation d’accès des jeunes aux opportunités d’auto-emploi et d’emploi.



La foire a vu la participation d’une cinquantaine de startups sélectionnées afin d’exposer dans des stands, leurs produits et services au public tchadien.

La vision de cette foire est double. Il s’agit d’une part de primer des jeunes entrepreneurs en activité, les appuyer et leur permettre de rendre plus grande l’initiative de base et d’autre part de créer un réseautage entre confrères et aussi gravir la relation prospects à clients.



Cinq jeunes entrepreneurs ont reçu à cette occasion un financement afin d’étendre leur secteur d’activités au profit des Tchadiens.

’Notre feuille de route c’est d’inciter les jeunes à avoir une perspective grande de leur entreprise. De passer par exemple de la production artisanale à la production industrielle. Nous voulons vraiment amener ces jeunes à voir plus loin’’, explique Hyacinte Ndolenodji, responsable de l’initiative Job Booster Tchad.