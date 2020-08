Tchad: la CTDDH exige la libération de Baradine Berdei Targuio

Dans un communiqué publié ce mercredi 12 août, la Convention tchadienne pour défense des droits de l’Homme (CTDDH) dénonce l’arrestation arbitraire de Baradine Berdei Targuido. Elle se dit préoccupée par la disparition de ce militant, arrêté depuis le 24 janvier 2020.

Pour le secrétaire chargé des relations publiques et programmes de la CTDDH, Khalid Daoud, cette arrestation constitue une fois de plus une violation des droits de l’homme. Ni la convention, ni sa famille ne sait où il se trouve actuellement confie-t-il. « ce camarde dont la famille est sans nouvelle depuis 7 mois est détenu au secret et séquestré dans une des geôles de l’Agence nationale de sécurité. La CTDDH, en dépit des diligences effectuées sur cette affaire, n’a pas pu localiser le camarade Baradine ».

La Convention se dit inquiète car même sur la liste des personnalités politiques graciées le 11 août par le président Deby à l’occasion des 60 ans d’indépendance du Tchad, le nom de Mr Baradine n’y figure pas. Par ailleurs, « Nous allons continuer à mobiliser l’opinion internationale pour faire lumière sur cette affaire », indique Khalid Daoud dans le communiqué.

En dépit de tout cela, la CTDDH exige une libération pure et simple de Baradine Berdei.

Nguena Oundoum Cynthia