Tchad : la CNPS lance un projet de digitalisation de ses services

La Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) a lancé, ce 24 juin, dans un hôtel de la place, un projet de digitalisation de ses services. Objectif, assurer une mobilité desdits services.

C’est en présence des travailleurs, partenaires et quelques clients de la Caisse nationale de prévoyance sociale que le lancement du projet de digitalisation des services de ladite institution a été effectué.

Le but de cette innovation étant de proposer aux usagers des services de qualité, améliorer et faciliter l’accès partout où ils se trouvent. Souleyman Hissein, représentant du directeur général de la CNPS a, dans son intervention, mis l’accent sur l’importance de la digitalisation qui, selon lui, fait partie intégrante du quotidien de tout un chacun et aussi des entreprises et qui devient automatiquement une composante indispensable.

Il ajoute que c’est grâce à l’importance du numérique que la CNPS se lance dans ce projet de digitalisation de ses services afin d’être plus proche des employeurs. La CNPS rassure que les partenaires sociaux (employeurs et travailleurs), peuvent dorénavant procéder en ligne aux différentes formalités d’immatriculation, de demande de prestation et services, de consultation de leurs comptes, de réclamations diverses et même de simulation de leurs pensions futures. La latitude est également donnée aux employeurs, via l’application web (www.cnps-tchad.com) de s’acquitter de leurs obligations envers la CNPS à travers les possibilités d’expédition des déclarations nominatives de rémunération, des autres documents et, très prochainement, des paiements en ligne des cotisations sociales.