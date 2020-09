Tchad : La CNDH condamne avec vigueur l’incident du palais de justice de N’Djaména

Par un communiqué de presse, la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), tient à condamner avec vigueur et la dernière énergie l’acte posé par le colonel Abdoulaye Ahmat et ses complices, suite à la condamnation.

Selon le communiqué, le colonel, mécontent et contrarié par la décision de justice prononcée à son encontre s’est enfui grâce à des complices, sous les regards impuissants des gendarmes en faction. Fort heureusement, ajoute le document, les forces de défenses et de sécurité ont vite fait de traquer et ramener les fuyards.

Pour la CNDH, ce genre d’incident pour le moins inacceptable dans un Etat de droit digne de ce nom ne doit plus se reproduire. Par ailleurs, elle demande aux autorités judiciaires de prendre leurs responsabilités pour que le droit soit appliqué dans toute sa rigueur concernant ce cas d’évasion et de complicité d’évasion, de sorte que les individus soient immédiatement traduits devant la justice pour répondre de leurs actes.

La CNDH exhorte enfin les autorités à renforcer les dispositifs sécuritaires du Palais de Justice et de veiller à la sécurité des magistrats et autres hommes de loi.