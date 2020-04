Tchad : la Bid finance la construction de la route Abeché – Abouglem

Le Tchad et la Banque islamique de développement (Bid) ont signé mardi un accord de prêt pour la construction et le bitumage de la route Abeché – Abouglem.

Le projet de construction et de bitumage du tronçon Abéché Abouglem s’inscrit dans le cadre de la réalisation complète de la route Abeché – Adré, frontière du Soudan, d’une longueur totale de 174 Km divisée en deux lots. Le lot n°1 est financé par la Banque islamique de développement (BID) à hauteur de 134 millions d’euro, environ 88 milliards de francs CFA.

Selon le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abdramane Mouctar Mahamat, la réalisation de ce tronçon vise à améliorer la qualité de service du transport routier. Il permettra aussi de réduire le coût et le temps de transport, l’accès aux services socio-économiques de base, l’amélioration du niveau de confort et de sécurité des usagers entre autres. L’objectif global est de stimuler la croissance économique et promouvoir l’intégration régionale.

Le portefeuille actif de la Banque islamique de développement au Tchad est composé de 15 projets pour une enveloppe globale de 641 millions de dollars. La moitié de ce montant est alloué au secteur du transport, informe le représentant de la Bid au Tchad, Ali Ousman Khassim. Pour lui, c’est la preuve que son institution est aux côtés du gouvernement tchadien.

Ces appuis financiers s’inscrivent dans une excellente dynamique de coopération avec le groupe de la Bid et qui dénote de la constante disponibilité de cette banque à accompagner en tout temps et en tout lieu les efforts de développement du Tchad. Issa Doubragne, ministre de l’Economie et de la Planification du Développement.