Tchad: la banque UBA célèbre la cinquième année de sa philosophie « le client d’abord »

Le vendredi, 30 juillet 2021, la banque UBA a clos la célébration des cinq années d’existence de sa philosophie « le client d’abord », lancée en 2016 avec pour attribut de satisfaire les désirs de ses clients. C’était au siège de ladite banque situé sur l’avenue Charles de Gaulle, dans le 2e arrondissement de N’Djaména.

La philosophie ‘’ le client d’abord” créée en 2016 se penche dans l’ultime but de satisfaire les clients de la banque UBA. Elle met donc les clients au coeur de ses actions.

La célébration de cette philosophie a été une occasion pour la direction de la banque de procéder à l’appel du top 50 de ses clients afin de les remercier pour la confiance qu’ils ont placée en UBA Tchad, mais aussi pour récompenser les premiers clients qui ont contacté le CFC pour la soumission de leurs préoccupations. Ces clients ont aussi bénéficié des tee-shirts, des calepins, et bien d’autres accessoires.

Pour Kennedy Uzoka, directeur de UBA Tchad, ”le client d’abord” est un programme qui se meut dans la logique de fidéliser la clientèle et rendre plus accessible des produits innovants en sa charge. “C’est une journée assez importante pour nous parce que cela fait cinq ans que nous avons lancé ce programme et chaque année, nous le célébrons. Cette année porte un cachet particulier du fait que c’est le 5eme anniversaire. Sans nos clients nous ne serons pas là, nous ne pouvons pas ouvrir, c’est pourquoi il est important pour nous d’envoyer ce message à nos clients…pour dire qu’ils sont importants pour nous”.

Le directeur général de rassurer que les doléances des clients sont prises en compte et que les manquements causés seront revus.

A signaler que les membres du comité de direction (EXCO) de la banque ont visité ses agences dans l’optique de remercier les clients pour leur fidélité.