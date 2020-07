Tchad : la 4ème édition du “Festival 72 heures pour la littérature tchadienne” se prépare

LITTERATURE – Organisée par l’Association des enfants de Toumaï pour le développement du Tchad ASET-DT, la 4 ème édition du “Festival 72 heures pour la littérature tchadienne” est prévue du 24 au 26 juillet.

Le festival 72 heures pour la littérature tchadienne réunira plusieurs hommes du domaine et les amoureux du livre. Cette 4ème édition a pour objectif général de promouvoir la littérature tchadienne.

De manière spécifique, le festival vise à mettre en relation les écrivains avec le lectorat tchadien, d’inciter les jeunes à la lecture et de discuter sur les thématiques liées à l’épanouissement de la littérature tchadienne. Ce festival vise aussi, selon ses organisateurs, à contribuer au développement culturel et artistique du pays et de lutter contre la baisse de niveau en encourageant les jeunes à écrire.

Au cours des trois jours, les participants discuteront sur différents sujets liés à la littérature tchadienne. Il s’agit entre autres de : l’apport de la littérature pendant le confinement, l’apport des TIC dans la littérature et la littérature dans le développement du pays.

Il faut noter que plusieurs résultats sont attendus pour cette 4ème édition. C’est le cas notamment de la présentation de plus de 7 œuvres tchadiennes par les auteurs ; plus de 3 conférences-débats sur diverses thématiques ; au moins 2 ateliers et séminaires et plus de 10.000 personnes touchées via les différentes activités.

Compte tenu de la situation sanitaire, surtout avec l’interdiction de rassemblement, toutes les activités devraient se passer en ligne.