Tchad : la 3e édition du tournoi inter-institutions est lancée

FOOTBALL – L’Académie sport passion lance la 3ème édition du tournoi inter-institutions le samedi 25 janvier, au stade Idriss Mahamat Ouya.

A l’ouverture, le ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l’emploi se mesurera contre Presse football club. Ensuite suivront dans la semaine, l’équipe de la Société des hydrocarbures du Tchad (SHT) vs Brasseries du Tchad (BDT) et la Société de raffinage de N’Djamena vs Office national de la jeunesse et de sport (Onajes).

Objectifs: Rompre avec le clivage psychologique au travail, consolider l’esprit de solidarité et d’entraide entre employés et promouvoir la culture de paix, de fraternité. Cette messe a pour but aussi de lutter contre le stress des travailleurs en favorisant l’effort d’un groupe.

20 entreprises et institutions sont de la partie. La participation est ouverte pour toutes les entités amoureuses de football.

BACTAR Frank I.