Tchad : la 15 ème édition du festival Ndjamvi aura lieu du 21 au 26 novembre 2022 à N’Djamena

Le comité d’organisation de la 15ème édition du festival Ndjamvi a fait un point de presse ce lundi 14 Novembre 2022 au musée national pour annoncer de la tenue du festival, du 21 au 26 novembre 2022.

Après l’annulation, l’année dernière à cause de la COVID – 19, le comité d’organisation annonce la tenue de la 15ème édition placée sous le thème ” l’Art au service de la cohésion sociale ” du 21 au 26 novembre 2022 au Musée national , au Centre Culturel Koulsy Lamko et à l’Institut Français du Tchad .



Selon le Directeur Artistique du festival, Nguinambaye Ndoua Manassé, NdjamVi est l’événement le plus attendu des NDjaménois ainsi que des villes à l’intérieur du pays et permet de toucher des cibles importantes . “Cette messe musicale sera l’occasion de fêter nos cultures“, a-t-il indiqué.



Il y aura pour cette 15 ème édition, la prestation d’une vingtaine de groupes en compétition pour quatre prix à savoir: le Prix Jeune Talent , Prix Hip – Hop , Prix World Music et Prix Musique tchadienne d’inspiration orientale, ainsi que des têtes d’affiche composées des grands noms de la musique tchadienne mais aussi des artistes venant du Cameroun et du Congo.

En tant que vecteur de rencontres professionnelles , NdjamVi associe également à cette 15 ème édition la formation pour mieux faire connaître “notre paysage ” à cette ère de la mondialisation caractérisée par” le boom de l’internet”.

Dans ce sens, informe le directeur, il y aura une session de formation sur la mobilité des artistes et leurs oeuvres et une session sur le marketing culturel et le marketing digital. Une autre session de formation portera sur les techniques de présentation de spectacle aux jeunes.



Pour l’édition 2022 , il n’y aura pas de village artistique souligne Nguinambaye Ndoua Manassé. “Par contre , il y aura le dispositif de restauration qui sera mis en place par le Festival à l’institut Français du Tchad qui accueillera les spectacles le 25 et le 26 novembre 2022“.