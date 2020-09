Tchad : Kalzeubé Payimi Deubet donne un coup de balai à la faculté de Farcha

Le Secrétaire Général de la Présidence, Kalzeubé Payimi Deubet, a donné un coup de balai dans la matinée du samedi 12 septembre, à la faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha lors d’une visite.

L’opération de nettoyage de la faculté des sciences exactes et appliquées de Farcha entre dans le cadre de la semaine de la citoyenneté placé sous le thème « la rentrée scolaire et académique 2020-2021 : enjeux et défis à l’ère de covid-19 ».

Soucieux d’un environnement sain, l’ensemble du personnel enseignant et d’appui de ladite faculté, ainsi que les responsables du Centre National des Œuvres Universitaires se sont mobilisés pour défricher les herbes et nettoyer les aires de restauration du Centre national des oeuvres universitaires (CNOU).

Le SGP en plein activité de défrichage

Après le coup de balai, le SGP accompagné du ministre de l’enseignement supérieur, celui de l’éducation nationale et le directeur de cabinet du chef de l’Etat ont effectué une visite au site de restauration nouvellement réfectionné.

la salle de restauration réfectionnée par le CNOU

Le directeur général du CNOU, Hissein Mahamaï Khamis et son directeur des Ressources humaines, financières et du matériels, Mahamat Youssouf Abdelkerim, ont conduit la délégation à visiter les changements opérés dans les aires de restauration. Il s’agit du revêtement des murs, le renouvellement des chaises, la construction d’une nouvelle cuisine… Satisfait des travaux, le SGP a encouragé les responsables du CNOU à continuer dans la même lancée.