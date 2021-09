Tchad : “Je respecte ma ville” poursuit ses actions de lutte contre la désertification

Après les 1er et 2e arrondissements de N’Djaména, l’association ”Je respecte ma ville” a mis en terre aujourd’hui des plants dans les 2e et 4e arrondissements. C’est dans le cadre de son projet ”Une concession, un arbre”.

Le Secrétaire général de l’association ”Je respecte ma ville”, Dourbaga Ouangnda Francis, explique le mobile de la mise en terre de plants dans les arrondissements de N’Djaména. « Le but de ce projet est de lutter contre le réchauffement climatique et la désertification. C’est un phénomène qui prend de l’ampleur sur le territoire tchadien et même au niveau mondial. Afin de planter des arbres dans les communes et différents ménages. Nous sensibilisons aussi la population de prendre l’habitude de planter des arbres parce que nous dépendons d’eux », a-t-il indiqué.

Le Secrétaire général de la commune du 3ème arrondissement, Mahamat Tahir, a pour sa part salué l’initiative de cette association. « J’appelle les jeunes de ma commune à emboîter leurs pas afin de lutter contre l’avancement du désert ».

Le député du 4ème arrondissement, Saleh Ali Moustapha, abonde dans le même sens. « Jadis c’est l’eau qui donne la vie mais l’équation a changé donc il nous faut l’eau plus l’arbre pour qu’il y ait la vi. C’est un acte salutaire que vous venez de faire aujourd’hui dans ma commune », encourage Saleh Ali Moustapha.

Denerabé Marie-Lord & Noukamna Dayam, stagiaires