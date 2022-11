Tchad : “Je me réjouis de poursuivre notre collaboration productive avec le Tchad dans la période à venir” Directrice du FMI

Après l’accord sur le traitement de la dette conclu par le Tchad et ses créanciers dans le cadre commun du G20 il y a quelques jours, le Fonds monétaire international (FMI) se félicite du compromis. L’annonce a été faite par sa Directrice générale, Mme Kristalina Georgieva.

« Je salue l’annonce du ministre des Finances Tahir Hamid Nguilin selon laquelle les autorités se sont mises d’accord avec leurs créanciers extérieurs sur le traitement de la dette du Tchad », a-t-elle lâché au cours de sa déclaration.

Kristalina Georgieva, Directrice générale du Fonds monétaire international a, a priori, reconnu le travail du comité officiel des créanciers composé de la Chine, de la France, de l’Inde et de l’Arabie saoudite, ainsi que des créanciers privés, pour parvenir à cet accord et obtenir le premier accord-cadre commun.

« Le traitement de la dette convenu est conforme aux objectifs du programme soutenu par le FMI qui a été approuvé en décembre 2021. Il réduit le risque de surendettement à un moment où les perspectives mondiales sont très incertaines et offre une protection contre les risques baissiers, y compris une baisse des prix du pétrole. Une fois officialisé, le traitement de la dette devrait ouvrir la voie à l’achèvement des première et deuxième revues de l’accord triennal de facilité élargie de crédit du Tchad, qui contribuera à mettre l’économie tchadienne sur la voie d’une croissance économique durable et d’une réduction de la pauvreté », estime-t-elle