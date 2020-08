Tchad : Ismaël Djekale crée l’application ‘’Sawig’’ pour la mise en contact client-vendeur

ENTREPRENEURIAT – Ismael Djekale, ingénieur des systèmes industriels a développé une application dénommé ‘’Sawig’’, une plateforme de mise en contact client-vendeur au Tchad et de valorisation des produits made in Chad.

Sa formation d’ingénieur des systèmes industriels ne lui permettait pas de créer une application. Mais ce jeune de 26 ans, passionné de la technologie a tout appris notamment à coder sur Google et YouTube.

L’idée de créer une application de vente en ligne lui est venue au moment où la pandémie de Covid-19 battait son plein.

Dans son laboratoire

« J’ai eu l’idée de créer cette appli juste au début de Covid-19 au Tchad. Les marchés étaient fermés et par sécurité les gens ne doivent pas fréquenter les endroits où il y a du monde. Du coup ça devient difficile de faire un achat si on n’a pas le contact d’un vendeur qui peut nous faire une livraison quelque part en toute sécurité. Je me suis alors dit que ça serait cool d’avoir une application dans laquelle on peut avoir les contacts de tous les vendeurs et également avoir des informations sur tous les articles qu’ils vendent ».

Comment ça fonctionne

La plateforme ‘’Sawig’’ est pour l’instant à but non lucratif. Elle permet à un vendeur de créer sa boutique et mettre en ligne ses produits gratuitement avec le prix et tout autre détail possible.

Un utilisateur « Sawigueur » peut avoir accès à tous les produits mis en ligne par les vendeurs. Deux boutons sur les pages de détails des produits permettent aux utilisateurs de contacter directement les vendeurs via un appel téléphonique ou via WhatsApp et discuter eux-mêmes du prix et de la livraison.

Sur la page d’accueil, juste avant tous les produits publiés, une section permet de mettre en valeur les produits fabriqués au Tchad.

En dehors de sa fonctionnalité principale qui est la mise en contact client-vendeur, Sawig permet également de faire des trocs. Un utilisateur qui voudrait un nouvel objet et qui n’a pas suffisamment d’argent pour s’en procurer peut publier un de ses objets dont il ne s’en sert plus à échanger avec ce qu’il veut. Sawig est conçu de façon à faciliter les échanges commerciaux au Tchad, en incluant des fonctionnalités de recherche intelligente et de partage de produits (image et prix) sur les réseaux sociaux.

Sawig, actuellement en application Android, est disponible sur Google Play en téléchargement gratuit. La plateforme regroupe déjà plus de plus 200 produits publiés et quelques vendeurs confirment avoir vendu des produits plus facilement et des clients qui confirment également que l’application est très pratique dû au fait de pouvoir contacter rapidement un vendeur pour avoir plus de détails ou acheter le produit qui les intéresse.

Ismaël compte faire une large diffusion pour sensibiliser commerçants et vendeurs sur l’utilité de son application. « Nous avons aussi besoin de faire des descentes dans les rues et chaque quartier et marché pour enregistrer toute boutique puis aller de ville en ville du Tchad. Et c’est là que nous sommes vraiment coincés », dit-il.