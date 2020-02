Tchad inter’Art honore le ministère de la Culture

DISTINCTION – La plateforme Tchad inter’Art a décerné en ce jour du 1er février 2020, un prix de mérite et d’excellence à la ministre de la Culture et du Développement touristique Madeline Alingué.

C’est un prix de reconnaissance que l’équipe de la plateforme Tchad inter’Art a décerné ce samedi à la cheffe du département de la Culture. Ousman Abbas, coordinateur de Tchad inter’Art justifie cette distinction par l’accompagnement du gouvernement à l’action entrepreneuriale de la jeunesse et particulièrement à la tenue du premier Salon international de l’artisanat au Tchad. “Je vous remets ce prix de mérite et d’excellence pour affirmer notre reconnaissance et notre gratitude les plus modestes pour vos soutiens multiformes et engagements dont nous étions bénéficiaires lors du salon international de l’art au Tchad“, a déclaré Ousman Abbas lors de la cérémonie de remise de prix.

Recevant les distinctions, Dehyé Wakalo Adoum, représentant du ministre à cette cérémonie, a exprimé lui aussi la reconnaissance de son département pour le geste inoubliable de la plateforme Tchad inter’Art. “Au nom du ministère de la Culture, je vous adresse mes félicitations pour toutes les actions tendant à la valorisation de nos cultures. Mon département reste disposé à accompagner toutes les actions de la jeunesse dans le domaine de la culture“, a-t-il rassuré.

Tchad inter’Art est la plateforme qui a œuvré pour l’organisation du premier Salon international de l’artisanat au Tchad (Siat). Elle a pour vocation la valorisation de la culture tchadienne.