Tchad : institution d’une Journée nationale du patrimoine

CULTURE- Le maréchal Deby a signé un décret ce 9 février portant institution d’une Journée nationale du patrimoine (JNP).



L’article numéro 1 dudit décret institue une Journée nationale du patrimoine (JPN).

C’est une proposition du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat qui a pour objet principal : inciter les citoyens tchadiens à s’intéresser à leur patrimoine culturel, matériel et immatériel.



Cette journée sera célébrée le 19 juillet de chaque année en mémoire de l’inscription du premier site « lacs Ounianga » sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.



Les modalités d’application de ce décret seront définis par arrêté du ministère du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat.

Partager : Partager

WhatsApp

LinkedIn



Telegram