Tchad : Help For Miskine et la Commune du 5ème arrondissement nettoient le lycée Féminin

Le Tchad à l’instar des autres pays du monde, célèbre la journée mondiale de nettoyage ce 18 septembre. C’est à cette occasion que l’Association Help For Miskine et la Commune ont nettoyé le lycée Féminin d’Amriguebé, ce matin.

Pour la présidente de l’association Help For Miskine Halimé Idrissa Adoum, “la propriété est l’image que reflète la ville à ses habitants ou à ses visiteurs. C’est pourquoi la journée est un droit pour tous les citoyens d’agir et de contribuer. L’association Help For Miskine se joindra à cette cause noble afin de participer à la journée mondiale du nettoyage”.

Madame Fatimé Ahmat Mahamat, la maire de la Commune du 5ème arrondissement lance un appel à toute la population du 5ème arrondissement de sortir chaque samedi faire le nettoyage de l’intérieur de la maison jusqu’à l’extérieur. ” Il ne faut pas s’arrêter aujourd’hui seulement, il faut que tout le monde mette à la tête que chacun samedi, on a une journée de nettoyage qui ne dure même pas une heure du temps”, a-t-elle interpellé.

Pour rappel, la Journée mondiale du Nettoyage a été lancée en septembre 2018 dans 150 pays dans le monde. Chacun est donc appelé, quelle que soit sa nationalité ou son lieu de résidence, à se remonter les manches et à se joindre à l’effort commun.