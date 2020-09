Tchad : garantir les premiers secours, une préoccupation de la Croix-Rouge

A l’occasion de la journée mondiale des premiers secours (JMPS) qui se commémore ce 12 septembre, le vice-président de la Croix Rouge du Tchad (CRT), Khalla Ahmat Senoussi à fait un point de presse, axé sur l’évaluation des activités de ladite institution.



Célébrée chaque 12 septembre, la journée mondiale des premiers secours, édition 2020, est placé sous le thème : « adapter les pratiques des premiers secours à la pandémie de Covid-19 ». La célébration cette journée est une occasion pour la Croix-Rouge du Tchad (CRT) d’évaluer la quintessence de ses activités. C’est aussi une opportunité pour elle de s’assurer que le contenu et la manière d’enseigner prennent en compte l’âge, le genre, l’ethnicité et le handicap ; de proposer des alternatives dans l’enseignement, d’inclure toute sorte de message de prévention contre la Covid-19.

Pour atteindre ses objectifs dans le domaine des premiers secours, la CRT organise une formation de plus de 500 jeunes en techniques d’intervention en cas de nécessité des premiers secours, en lien avec la pandémie. Ces différentes activités ressortent du constat des faits et chiffres retenus à travers le monde.

« Former au secourisme peut sauver des vies. Il faut sauver sans succomber soi-même ou exposer les autres. Fournir rapidement les premiers secours peut éviter d’ajouter un poids supplémentaire au système de santé grâce à la gestion de blessures simples ou de maladies là où elles se produisent que d’appeler une ambulance ou amener la victime à l’hôpital » justifie le vice-président Khalla Ahmat Senoussi.

En cette période de crise sanitaire, il s’avère important de célébrer cette journée estime le vice-président de la CRT. « Ceci nous permettrait de créer un mécanisme de protection pour tous et aussi d’élaborer un programme de secours adapté aux éventuelles épidémies. Ainsi cette célébration est plus fondamentale aujourd’hui afin de sensibiliser aux premiers secours et de mettre en exergue l’importance de continuer à veiller à la santé des hommes » dit-il.