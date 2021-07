Tchad – France : voici ce que se sont dit Emmanuel Macron et Mahamat Idriss Déby

En visite de travail depuis hier dimanche 4 juillet en France, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby s’est entretenu avec le président français Emmanuel Macron ce lundi 5 juillet au Palais de l’Élysée.

Cet entretien d’une heure d’horloge a permis aux deux hommes d’aborder la question de la transition et de sa conduite. La France a voulu par cette rencontre qui s’est passée dans une ambiance plutôt cordiale selon les deux parties, se rassurer du bon déroulé de la transition et le respect des engagements pris.

Délimitée à 18 mois par la charte qui la régit, sa mise en place se fait timidement de l’avis de certaines personnes, du côté de la majorité et des parties impliquées dans la transition la transition est en train de se mettre en place et les choses avancent comme il faut.

Selon le communiqué conjoint publié ce soir, les deux chefs d’État ont échangé sur les défis posés par le contexte sécuritaire dans la région du Sahel et par les difficultés économiques provoquées par la pandémie de Covid-19. « Ils ont examiné les avancées de la transition politique au Tchad et ont souligné la nécessité de tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs d’une transition inclusive, apaisée et réussie, conformément aux dispositions adoptées par l’Union africaine », peut-on lire.

Le communiqué indique aussi que la France a rappelé son attachement à l’intégrité territoriale du Tchad et sa présence aux côtés du peuple tchadien dans cette période sensible.

Le président du Conseil militaire de transition a salué les efforts financiers que la France a consentis au bénéfice du Tchad, poursuit le communiqué. Dans la même veine, « le président de la République française a réitéré son soutien à la transition et annoncé la mise en œuvre, à échéance rapprochée, d’une nouvelle aide budgétaire », renchérit le document. Et de préciser que les chefs d’Etat ont appelé à un traitement rapide de la dette tchadienne, au sein du cadre commun de la dette.

Sur le plan sécuritaire, le président du CMT a plaidé auprès de son homologue français d’intégrer la problématique sécuritaire du lac Tchad dans une approche globale sahélienne. Le président français a aussi profité de l’occasion pour préciser de la transformation du dispositif militaire français au Sahel et réaffirmé l’engament de la France à lutter contre le terrorisme aux côtés des forces du pays du Sahel dans le cadre de l’opération européenne Takuba. Il a salué le maintien par le Tchad de ses engagements internationaux, en particulier dans le cadre du G5 Sahel.

Les deux chefs d’Etat ont, selon le communiqué conjoint, souligné l’urgence de doter la force du G5 Sahel d’un financement pérenne et ont réaffirmé leur soutien à la demande des pays du G5 Sahel de passage de cette force sous chapitre VII de la Charte des Nations unies pour lui permettre d’avoir des financements pérennes.

Il faut rappeler qu’après la mort du président Idriss DébyItno au combat en avril dernier, son fils le général Mahamat Idriss Déby a pris les rênes du pays à la tête du Conseil militaire de transition (CMT). La France qui conserve des liens forts avec le Tchad a tout de suite apporté son soutien à la transition. Emmanuel Macron était même le seul chef d’État occidental à faire le déplacement pour assister aux obsèques du maréchal Idriss Déby Itno. Il avait profité de l’occasion pour s’entretenir une première fois avec le président de la transition.